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План Случайная связь 2018 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала План Случайная связь
Киноафиша Сериалы План Случайная связь Сезоны Сезон 1

Plan Cœur 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «План Случайная связь»

В 1 сезоне сериала «План Случайная связь» события разворачиваются в Париже. Проходит два года после того, как Эльза рассталась со своим бывшим молодым человеком. Однако она по-прежнему одержима им. Чтобы помочь девушке отвлечься и переключиться на кого-нибудь другого, ее подруги принимают решение прибегнуть к услугам парня по вызову. Жюль, который оказывает элитные услуги сексуального характера, выполнил свою роль безупречно. Довольно быстро Эльза всерьез увлекается романтичным преподавателем. Это и неудивительно, ведь ее новый молодой человек – просто образец идеального бойфренда!

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «План Случайная связь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Секретный план Plan Secret
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2018
Жирный план Plan Boulette
Сезон 1 Серия 2
7 декабря 2018
Секс-план Plan Cul
Сезон 1 Серия 3
7 декабря 2018
Любовный план Plan Love
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2018
План вечеринки Plan Teuf
Сезон 1 Серия 5
7 декабря 2018
Дурацкий план Plan Pourri
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2018
Сольный план Plan Solo
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2018
План эвакуации Plan de Sortie
Сезон 1 Серия 8
7 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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