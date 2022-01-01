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План Случайная связь 2018 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала План Случайная связь
Киноафиша Сериалы План Случайная связь Сезоны Сезон 3

Plan Cœur 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 42 минуты
О чем 3-й сезон сериала «План Случайная связь»

В 3 сезоне сериала «План Случайная связь» в жизни главных героинь наступают большие перемены. После того как их дружеские отношения пошатнулись из-за тайной любовной истории, Эльзе, Шарлотте и Милу приходится столкнуться со множеством новых вызовов. Девушкам потребуется принять немало серьезных решений. Все начинается с того, что во время выезда на пикник Эльза и Шарлотта ведут себя с демонстративной любезностью. При этом у каждой есть скрытый мотив. Тем временем Антуан хочет отменить продажу дома, Шарлотта видит Макса в другом свете, а Милу устраивается на работу к известной личности.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «План Случайная связь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Неверный план Faux plan
Сезон 3 Серия 1
1 января 2022
План войны War plan
Сезон 3 Серия 2
1 января 2022
План «На произвол судьбы» En plan
Сезон 3 Серия 3
1 января 2022
Ужасный план Pire plan
Сезон 3 Серия 4
1 января 2022
План «Сестринство» Sororiplan
Сезон 3 Серия 5
1 января 2022
Последний план Dernier plan
Сезон 3 Серия 6
1 января 2022
График выхода всех сериалов
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