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Учитель 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Учитель
Киноафиша Сериалы Учитель Сезоны Сезон 1

The Teacher
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Учитель»

В 1 сезоне сериала «The Teacher» в центре событий – обычная преподавательница средней школы по имени Дженна Гарри. Ее обвинили в сексуальном домогательстве по отношению к одному из ее учеников после внеклассного мероприятия. Главная героиня, жизнь которой осложняется проблемами в личной жизни и алкогольной зависимостью, не помнит о случившемся. Она моментально становится врагом для своих коллег и подвергается всеобщему осуждению. Чтобы очистить свое имя, Дженна решает провести расследование. Для этого героине придется погрузиться в события своего прошлого, а именно – на несколько лет назад, в то время, когда она была счастлива.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Учитель График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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