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Как поймать убийцу 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Как поймать убийцу
Киноафиша Сериалы Как поймать убийцу Сезоны Сезон 3

Catching Killers 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 28 минут
О чем 3-й сезон сериала «Как поймать убийцу»

В 3-м сезоне сериала «Как поймать убийцу» продолжается исповедь команды американских детективов. Еще больше реальных дел об убийствах из опыта стражей порядка вновь оживают на экране. В то время как в Канзас-Сити объявляется давно притихший серийный маньяк, на улицах Финикса орудует невидимый стрелок с армейской винтовкой. В Торонто группа неизвестных объявляет охоту на гомосексуалистов, однако это расследование неожиданно выводит полицию не на гомофобов, а на каннибалов. Тем временем в нескольких штатах одновременно начинают пропадать не связанные между собой люди, а СМИ раздувают неуместный скандал. 

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Как поймать убийцу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Конечная: железнодорожный убийца End of the Line: The Railroad Killer
Сезон 3 Серия 1
23 июня 2023
Ночной террор: нью-йоркский Зодиак Night Terror: New York Zodiac Killer
Сезон 3 Серия 2
23 июня 2023
Розыск: террорист с Олимпиады Manhunt: The Olympic Park Bomber
Сезон 3 Серия 3
23 июня 2023
Наученный убивать: вашингтонский снайпер Trained to Kill: The DC Sniper
Сезон 3 Серия 4
23 июня 2023
График выхода всех сериалов
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