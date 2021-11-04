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Как поймать убийцу 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как поймать убийцу
Киноафиша Сериалы Как поймать убийцу Сезоны Сезон 1

Catching Killers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как поймать убийцу»

В 1 сезоне сериала «Как поймать убийцу» главными героями становятся следователи, которые ведут громкие дела о серийных убийцах, маньяках и насильниках. Все они рассказывают о самых страшных аспектах своей работы и делятся подробностями расследований. Большинство преступлений происходит в 1990-е годы. Во Флориде появляется серийный убийца, который охотится за мужчинами. После операции под прикрытием детективы выходят на человека, которого они никак не ожидали увидеть в списке подозреваемых. А спустя несколько лет в полицию приходит письмо, которое заставляет усомниться в том, что за решеткой оказался настоящий преступник.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Как поймать убийцу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Подсчет тел: убийца с Грин-Ривер Body Count: The Green River Killer
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2021
Охотница за людьми: Эйлин Уорнос Manhunter: Aileen Wuornos
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2021
Правдивая ложь, 1 часть: убийца со счастливым лицом True Lies, Part 1: The Happy Face Killer
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2021
Правдивая ложь, 2 часть: убийца со счастливым лицом True Lies, Part 2: The Happy Face Killer
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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