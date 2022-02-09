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Как поймать убийцу 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Как поймать убийцу
Киноафиша Сериалы Как поймать убийцу Сезоны Сезон 2

Catching Killers 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 28 минут
О чем 2-й сезон сериала «Как поймать убийцу»

Во 2 сезоне сериала «Как поймать убийцу» криминальная история, основанная на реальных событиях, продолжается. Детективы продолжают делиться подробностями своей непростой службы во времена, когда они занимались громкими делами о серийных преступниках. У многих начинались проблемы в семье, ведь они не могли раскрывать близким конфиденциальную информацию о ходе расследования. Да и не каждый хотел делиться с родными подробностями о том, какие чудовищные поступки порой совершают люди. Команда специалистов сталкивается с каннибализмом, детской порнографией и серийными убийствами.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Как поймать убийцу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Связать. Пытать. Убить: BTK Bind. Torture. Kill: BTK
Сезон 2 Серия 1
9 февраля 2022
Убийства ради развлечения: серийный стрелок из Финикса Thrill Kills: The Phoenix Serial Shooter
Сезон 2 Серия 2
9 февраля 2022
Пропавшие без вести, 1 часть: убийца из пригорода Торонто Missing Men Part 1: The Toronto Village Killer
Сезон 2 Серия 3
9 февраля 2022
Пропавшие без вести, 2 часть: убийца из пригорода Торонто Missing Men Part 2: The Toronto Village Killer
Сезон 2 Серия 4
9 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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