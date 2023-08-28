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Детективы из Челси 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Детективы из Челси
Киноафиша Сериалы Детективы из Челси Сезоны Сезон 2

The Chelsea Detective 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Детективы из Челси»

Во 2-м сезоне сериала «Детективы из Челси» к инспектору Максу Арнольду и его команде присоединяется сообразительная новая сотрудница – сержант Лейла Уолш из полиции Эксетера. Лейла быстро привыкает к уникальному стилю Макса, но время от времени закатывает глаза при виде его выходок. Вместе им предстоит расследовать самые опасные и запутанные дела в лондонском районе Челси. Несмотря на то что это очень обеспеченный и красивый квартал, населенный сливками общества, здесь постоянно происходит что-нибудь экстраординарное. Виновных необходимо привлечь к ответственности, несмотря на их деньги и статус.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Детективы из Челси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Голубая комната The Blue Room
Сезон 2 Серия 1
28 августа 2023
Золотые годы Golden Years
Сезон 2 Серия 2
4 сентября 2023
Надежный свидетель The Reliable Witness
Сезон 2 Серия 3
11 сентября 2023
Преступление на почве страсти A Crime of Passion
Сезон 2 Серия 4
18 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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