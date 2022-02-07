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Детективы из Челси 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детективы из Челси
Киноафиша Сериалы Детективы из Челси Сезоны Сезон 1

The Chelsea Detective 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детективы из Челси»

В 1 сезоне сериала «Детективы из Челси» действие происходит в одном из фешенебельных районов британской столицы. В центре событий оказывается детектив-инспектор Макс Арнольд, который в тандеме со своей напарницей Прией Шамси расследует преступления в Челси. Постепенно главные герои открывают для себя мрачную сторону привилегированного лондонского района. Тем временем жизнь самого Арнольда в разваливающемся плавучем доме резко контрастирует с тем богатством, которым окружены его подозреваемые. Однако следователь по-прежнему надеется, что сможет вернуться в квартиру, где когда-то жил со своей экс-супругой Астрид.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Детективы из Челси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Расплата за грехи The Wages of Sin
Сезон 1 Серия 1
7 февраля 2022
Миссис Романо Mrs. Romano
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2022
Нежный великан The Gentle Giant
Сезон 1 Серия 3
21 февраля 2022
Образование в Челси A Chelsea Education
Сезон 1 Серия 4
28 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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