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Киноафиша Сериалы Hometown Saints
Hometown Saints ( - …) Hometown Saints
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал NBC
О чем сериал

«Hometown Saints» – это предстоящий американский драматический сериал об известном хоккеисте, завершившем спортивную карьеру. Билли Риделл уходит из большого хоккея после травмы, из-за чего чувствует себя потерянным и несчастным. В поисках нового призвания бывший спортсмен возвращается из столицы в родной маленький городок. Там он надеется забыть о неудавшейся карьере и найти новый смысл жизни. Однако лед не отпускает талантливого хоккеиста. На родине он становится тренером женской школьной команды.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Майло Вентимилья
Майло Вентимилья
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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