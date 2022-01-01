«Hometown Saints» – это предстоящий американский драматический сериал об известном хоккеисте, завершившем спортивную карьеру. Билли Риделл уходит из большого хоккея после травмы, из-за чего чувствует себя потерянным и несчастным. В поисках нового призвания бывший спортсмен возвращается из столицы в родной маленький городок. Там он надеется забыть о неудавшейся карьере и найти новый смысл жизни. Однако лед не отпускает талантливого хоккеиста. На родине он становится тренером женской школьной команды.