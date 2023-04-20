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Дипломатка 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дипломатка
Киноафиша Сериалы Дипломатка Сезоны Сезон 1

The Diplomat 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дипломатка»

В 1 сезоне сериала «Дипломатка» молодая замужняя женщина пытается совмещать семейную жизнь с непростой политической карьерой. Героиня вынуждена собственными силами и талантом пробиваться в «самой неженской» профессии – она служит дипломатом в Соединенных Штатах Америки. Однако ее назначение на высокий пост совпадает с самым разгаром мирового экономического кризиса, и потому на ее плечи сваливается разом огромное количество проблем. Люди ее статуса отвечают за спокойствие и благосостояние граждан всей страны. Но как взвалить на себя такой груз, не разрушив свою собственную жизнь и семью?

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Список серий сериала Дипломатка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Как Золушка The Cinderella Thing
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Это не похищение Don't Call It a Kidnapping
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2023
Овечки во тьме Lambs in the Dark
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Он купил шляпу He Bought a Hat
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
Отловщик собак The Dogcatcher
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 2023
Ураган страсти Some Lusty Tornado
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2023
Держи врагов ближе Keep Your Enemies Closer
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2023
Пункт Джеймса Бонда The James Bond Clause
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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