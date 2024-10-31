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Дипломатка 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дипломатка
Киноафиша Сериалы Дипломатка Сезоны Сезон 2

The Diplomat 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 31 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дипломатка»

Во 2-м сезоне сериала «Дипломатка» Кейт Уайлер отправляется в Париж, чтобы разобраться в ситуации с Ленковым, которая принимает шокирующий оборот. «Работа мечты» в Соединенном Королевстве оказывается для нового посла США не такой идеальной, как она себе представляла. Мировой кризис дает о себе знать, и Кейт буквально разрывается между десятками суперважных и неотложных задач. От ее поведения будут зависеть не только дальнейшие отношения между двумя государствами, но и облик современной Америки для всего мира. Усугубляет ситуацию разваливающийся брак самой женщины. Ее супруг и видный политик Хэл Уайлер преподносит неожиданный сюрприз.

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Список серий сериала Дипломатка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Когда звонит незнакомец When a Stranger Calls
Сезон 2 Серия 1
31 октября 2024
Собор Святого Павла St. Paul's
Сезон 2 Серия 2
31 октября 2024
Мартовские иды The Ides of March
Сезон 2 Серия 3
31 октября 2024
Другая армия The Other Army
Сезон 2 Серия 4
31 октября 2024
Богоматерь непорочного обмана Our Lady of Immaculate Deception
Сезон 2 Серия 5
31 октября 2024
Дредноут Dreadnought
Сезон 2 Серия 6
31 октября 2024
График выхода всех сериалов
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