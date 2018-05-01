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Фантазия белых ночей 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фантазия белых ночей
Киноафиша Сериалы Фантазия белых ночей Сезоны Сезон 1

Фантазия белых ночей
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фантазия белых ночей»

В 1 сезоне сериала «Фантазия белых ночей» Андрей Плетнев, балерун Пермского театра, отправляется в Ленинград. Его пригласили в одну из лучших трупп Советского Союза. Герой строит планы на будущее, мечтая о том, как он покорит мировую сцену. Не секрет, что ленинградским артистам рукоплещут самые большие залы на Западе, а за билетами на очередное выступление выстраиваются очереди в кассы. Однако в грандиозные планы амбициозного молодого человека вмешивается любовь. Встретив в Ленинграде свою первую возлюбленную Марию Симонову, Андрей позабыл обо всем на свете. Маша несвободна...

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Список серий 1-го сезона сериала «Фантазия белых ночей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2018
График выхода всех сериалов
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