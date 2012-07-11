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Профиль убийцы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Профиль убийцы
Киноафиша Сериалы Профиль убийцы Сезоны Сезон 1

Профиль убийцы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Профиль убийцы»

В 1 сезоне сериала «Профиль убийцы» в лесу обнаруживают тело молодой женщины. Это уже не первая жертва сексуального маньяка. Руководство убойного отдела призывает на помощь петербургских сотрудников, специализирующихся на серийных преступлениях. Оперуполномоченный Андрей Круглов встречает профайлеров и вводит их в курс дела. Это сотрудники специального отдела, которые занимаются выявлением психотипа преступника и составлением его психологического портрета. В это время один из работников ППС вспомнил о том, что сталкивался с оружием, напоминающим по описанию орудие убийства.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Профиль убийцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Лесник (часть 1)
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2012
Лесник (часть 2)
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2012
Газовщик (часть 1)
Сезон 1 Серия 3
12 июля 2012
Газовщик (часть 2)
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2012
Шофёр (часть 1)
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2012
Шофёр (часть 2)
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2012
Бог (часть 1)
Сезон 1 Серия 7
17 июля 2012
Бог (часть 2)
Сезон 1 Серия 8
17 июля 2012
Детская площадка (часть 1)
Сезон 1 Серия 9
18 июля 2012
Детская площадка (часть 2)
Сезон 1 Серия 10
18 июля 2012
Фантом (часть 1)
Сезон 1 Серия 11
19 июля 2012
Фантом (часть 2)
Сезон 1 Серия 12
19 июля 2012
Велосипедист (часть 1)
Сезон 1 Серия 13
23 июля 2012
Велосипедист (часть 2)
Сезон 1 Серия 14
23 июля 2012
Поклонник (часть 1)
Сезон 1 Серия 15
24 июля 2012
Поклонник (часть 2)
Сезон 1 Серия 16
24 июля 2012
График выхода всех сериалов
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