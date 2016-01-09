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Профиль убийцы 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Профиль убийцы
Киноафиша Сериалы Профиль убийцы Сезоны Сезон 2

Профиль убийцы 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Профиль убийцы»

Во 2 сезоне сериала «Профиль убийцы» история работников специального подразделения продолжится. Профайлеры занимаются раскрытием серийных преступлений по всей стране. Удальцов, Петров и Субботина обладают аналитическим складом ума и стальными нервами. Они проводят систематический анализ поведения маньяков. Полковник Петров отправился на пенсию. Но из-за большого количества дел он часто оказывает содействие своим экс-коллегам и консультирует их по самым сложным случаям. Профайлеры составляют психологический портрет маньяка, который называет себя Миссионером. Он убивает тех, кто, по его мнению, сбился с верного пути.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Профиль убийцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дембельский аккорд (часть 1)
Сезон 2 Серия 1
9 января 2016
Дембельский аккорд (часть 2)
Сезон 2 Серия 2
9 января 2016
Королева красоты (часть 1)
Сезон 2 Серия 3
9 января 2016
Королева красоты (часть 2)
Сезон 2 Серия 4
9 января 2016
Байкальский зверь (часть 1)
Сезон 2 Серия 5
9 января 2016
Байкальский зверь (часть 2)
Сезон 2 Серия 6
9 января 2016
Миссионер (часть 1)
Сезон 2 Серия 7
9 января 2016
Миссионер (часть 2)
Сезон 2 Серия 8
9 января 2016
Кукольник (часть 1)
Сезон 2 Серия 9
9 января 2016
Кукольник (часть 2)
Сезон 2 Серия 10
9 января 2016
Парикмахер (часть 1)
Сезон 2 Серия 11
9 января 2016
Парикмахер (часть 2)
Сезон 2 Серия 12
9 января 2016
Экстрасенс (часть 1)
Сезон 2 Серия 13
9 января 2016
Экстрасенс (часть 2)
Сезон 2 Серия 14
9 января 2016
Палач (часть 1)
Сезон 2 Серия 15
9 января 2016
Палач (часть 2)
Сезон 2 Серия 16
9 января 2016
Беговая дорожка (часть 1)
Сезон 2 Серия 17
9 января 2016
Беговая дорожка (часть 2)
Сезон 2 Серия 18
9 января 2016
Вампир (часть 1)
Сезон 2 Серия 19
9 января 2016
Вампир (часть 2)
Сезон 2 Серия 20
9 января 2016
Путь командора (часть 1)
Сезон 2 Серия 21
9 января 2016
Путь командора (часть 2)
Сезон 2 Серия 22
9 января 2016
Потрошитель (часть 1)
Сезон 2 Серия 23
9 января 2016
Потрошитель (часть 2)
Сезон 2 Серия 24
9 января 2016
График выхода всех сериалов
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