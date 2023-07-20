Menu
Sweet Magnolias 2020, season 3

Season premiere 20 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 10 minutes
"Sweet Magnolias" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Сладкие магнолии» после драки у Салливана Мэдди ломает голову над тем, как лучше всего помочь Кэлу. Кроме того, она пытается разобраться в собственных запутанных чувствах. Хелен приходится принимать трудные решения относительно мужчин в своей жизни. Дана Сью ищет способ использовать чек от мисс Фрэнсис, чтобы помочь обществу, но не расстроить своих близких. Серенити наконец узнает об истинной личности и планах загадочного сотрудника автомастерской. Это становится для нее шоком. Все эти проблемы девушки решают с помощью душевной беседы, юмора и пары клубничных «Маргарит».

Series rating

7.2
Rate 13 votes
7.3 IMDb

Meaning to Tell You
Season 3 Episode 1
20 July 2023
Meet Me Where I Am
Season 3 Episode 2
20 July 2023
The Searchers
Season 3 Episode 3
20 July 2023
Be Bold
Season 3 Episode 4
20 July 2023
On This Foundation
Season 3 Episode 5
20 July 2023
And a Star to Steer Her By
Season 3 Episode 6
20 July 2023
Somebody I'm Longing to See
Season 3 Episode 7
20 July 2023
Beat Me at My Own Game
Season 3 Episode 8
20 July 2023
A Game of Telephone
Season 3 Episode 9
20 July 2023
Save My Place
Season 3 Episode 10
20 July 2023
