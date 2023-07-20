В 3-м сезоне сериала «Сладкие магнолии» после драки у Салливана Мэдди ломает голову над тем, как лучше всего помочь Кэлу. Кроме того, она пытается разобраться в собственных запутанных чувствах. Хелен приходится принимать трудные решения относительно мужчин в своей жизни. Дана Сью ищет способ использовать чек от мисс Фрэнсис, чтобы помочь обществу, но не расстроить своих близких. Серенити наконец узнает об истинной личности и планах загадочного сотрудника автомастерской. Это становится для нее шоком. Все эти проблемы девушки решают с помощью душевной беседы, юмора и пары клубничных «Маргарит».