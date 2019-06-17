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Ведьма 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ведьма
Киноафиша Сериалы Ведьма Сезоны Сезон 1

Ведьма 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ведьма»

В 1 сезоне сериала «Ведьма» деревенский кузнец Рома спасает на реке девушку. Утопленница начисто потеряла память. Местная знахарка уверена, что найденная красавица принесет неприятности в их деревню. Она просит Романа скрывать девушку от посторонних глаз. Но эффектная незнакомка тут же привлекает внимание местного парня, который сразу влюбляется в нее. Деревенские жители поговаривают, что в доме кузнеца живет ведьма. Спустя некоторое время память возвращается к девушке. Она вспоминает свое имя – Надежда. Вскоре в деревне появляется вооруженная группа людей, которые ищут ее.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ведьма» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 июня 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 июня 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 июня 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 июня 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 июня 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 июня 2019
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
24 июня 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 июня 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
25 июня 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
25 июня 2019
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
26 июня 2019
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
26 июня 2019
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
27 июня 2019
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
27 июня 2019
График выхода всех сериалов
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