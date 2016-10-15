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Письмо надежды 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Письмо надежды
Киноафиша Сериалы Письмо надежды Сезоны Сезон 1

Письмо надежды
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Письмо надежды»

В 1 сезоне сериала «Письмо Надежды» главная героиня Вера беременна двойней. Вместе с любимым мужем она с нетерпением ждет появления девочек на свет, для них уже заготовлены имена: Маша и Таня. Но семейное счастье разрушает авария: отец двойняшек погибает, а у Веры начинаются преждевременные роды. Когда малышки появляются на свет, мама Веры, Анна Ефимовна, распоряжается их судьбой по-своему. Она уверена, что ее дочь не сможет вырастить без мужа сразу двоих, поэтому отказывается от Танечки, а Вере врет, что та умерла. Но спустя много лет, после смерти Анны Ефимовны, женщина получает странное письмо.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Письмо надежды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 октября 2016
График выхода всех сериалов
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