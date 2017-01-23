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Один против всех 2017, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Один против всех
Киноафиша Сериалы Один против всех Сезоны Сезон 1

Один против всех 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Один против всех»

В 1 сезоне сериала «Один против всех» опытный полицейский Жженов работает в правоохранительных органах родного приморского городка. На своей территории мужчине удалось добиться мира и спокойствия. Конечно, в одиночку избавиться от преступности он не смог, зато смог грамотно с ней договориться. Все криминальные авторитеты уважают Жженова и считаются с его мнением. Они не втягивают в наркобизнес несовершеннолетних, не принуждают женщин к проституции и в целом ведут себя относительно благородно. Но с появлением в городе нового начальника полиции Ганецкого хрупкое равновесие нарушается.

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Список серий 1-го сезона сериала «Один против всех» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 января 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 января 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 января 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 января 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 января 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 января 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 января 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 января 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 января 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
30 января 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
31 января 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 января 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
1 февраля 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
1 февраля 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
2 февраля 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
2 февраля 2017
График выхода всех сериалов
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