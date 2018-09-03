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Челночницы 2016 - 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Челночницы
Киноафиша Сериалы Челночницы Сезоны Сезон 2

Челночницы 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Челночницы»

Во 2 сезоне сериала «Челночницы» пять подруг продолжают выживать в непростой исторический период дефицита и безработицы. В этот раз Оля, Света, Зоя, Алиса и Элла открывают собственный магазин. Они привозят из-за границы элитную одежду – дефицитные джинсы, свитера, спортивные костюмы и детские ползунки. Но едва им кажется, что их жизнь вошла в привычную колею, как на голову бизнес-леди сваливаются новые проблемы. Из тюрьмы выходит убийца супруга Эллы, бывший владелец рынка по прозвищу Беркут. Он угрожает женщинам и собирается вернуть себе свой бизнес, но бесстрашные челночницы готовы дать ему отпор.

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Список серий 2-го сезона сериала «Челночницы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
3 сентября 2018
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
3 сентября 2018
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
4 сентября 2018
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
4 сентября 2018
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
5 сентября 2018
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
5 сентября 2018
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
6 сентября 2018
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
6 сентября 2018
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
10 сентября 2018
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
10 сентября 2018
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
11 сентября 2018
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
11 сентября 2018
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
12 сентября 2018
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
12 сентября 2018
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
13 сентября 2018
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
13 сентября 2018
График выхода всех сериалов
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