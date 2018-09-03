Во 2 сезоне сериала «Челночницы» пять подруг продолжают выживать в непростой исторический период дефицита и безработицы. В этот раз Оля, Света, Зоя, Алиса и Элла открывают собственный магазин. Они привозят из-за границы элитную одежду – дефицитные джинсы, свитера, спортивные костюмы и детские ползунки. Но едва им кажется, что их жизнь вошла в привычную колею, как на голову бизнес-леди сваливаются новые проблемы. Из тюрьмы выходит убийца супруга Эллы, бывший владелец рынка по прозвищу Беркут. Он угрожает женщинам и собирается вернуть себе свой бизнес, но бесстрашные челночницы готовы дать ему отпор.