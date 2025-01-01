Кинг явно в ударе: 4 фильма и 2 сериала за 2025 год — это мощно: «Бегущий человек» вырывается вперед, но хватит ли ему дыхания на дистанции?

Трахтенберг раскрыл ровно три идеи для продолжения «Хищника» — одна из них звучит чересчур пугающе

Почему Гайдай скрыл кличку героя Миронова в «Бриллиантовой руке»: подельники наделили Гешу особенным прозвищем — нет, не Козодоев

Части со Сноуком и Кайло Реном пересматривать не обязательно: что нужно смотреть перед «Мандалорцем»

Финал гораздо лучше, чем в книге, но остальное...: чем фильм «Долгая прогулка» отличается от шедеврального романа Кинга

Летать на банши? Для утех «18+»? Зачем на’ви из «Аватара» хвосты, и как они на самом деле размножаются

«Не могу поверить»: в «Мстителях: Судный день» появится Человек-паук, но не Холланд — все улики ведут к другому Питеру Паркеру

«Они придут снова»: «Аватар: Пламя и пепел» установил новый рекорд франшизы еще до премьеры – и новые не за горами

«Меня это бесит»: у Джорджа Мартина есть веский повод ненавидеть «Нет пути домой» – у фильма есть кое-что общее с финалом «Игры престолов»

«Считаю без преувеличения гениальной»: эту военную драму СССР ообожает сам Скорсезе – не зря у нее рейтинг 8.0