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Челночницы 2016 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Челночницы
Киноафиша Сериалы Челночницы Сезоны Сезон 1

Челночницы 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Челночницы»

В 1 сезоне сериала «Челночницы» после распада СССР в стране наступает настоящий хаос. Предприятия закрываются, экономика рушится, а многие семьи остаются без постоянного стабильного дохода. Пока мужчины пытаются найти новую работу или открыть свой бизнес, их жены берут семейный бюджет в свои руки. Хрупкие женщины взваливают на себя огромные тюки и выходят на рынок с дефицитными привозными товарами. В их числе оказываются и главные героини сериала – подруги Оля, Света, Зоя, Алиса и Элла. Они привозят из ближнего зарубежья спортивные костюмы, свитера, детские игрушки и другие бесценные редкости.

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Список серий 1-го сезона сериала «Челночницы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 октября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 октября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 октября 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
10 октября 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
10 октября 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
11 октября 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
11 октября 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
12 октября 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
12 октября 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
13 октября 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
13 октября 2016
График выхода всех сериалов
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