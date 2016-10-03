В 1 сезоне сериала «Челночницы» после распада СССР в стране наступает настоящий хаос. Предприятия закрываются, экономика рушится, а многие семьи остаются без постоянного стабильного дохода. Пока мужчины пытаются найти новую работу или открыть свой бизнес, их жены берут семейный бюджет в свои руки. Хрупкие женщины взваливают на себя огромные тюки и выходят на рынок с дефицитными привозными товарами. В их числе оказываются и главные героини сериала – подруги Оля, Света, Зоя, Алиса и Элла. Они привозят из ближнего зарубежья спортивные костюмы, свитера, детские игрушки и другие бесценные редкости.