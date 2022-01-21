В 1 сезоне сериала «Как мы это видим» в центре событий оказываются 20-летние ребята, которые вместе снимают квартиру, – Джек, Харрисон и Вайолет. Все они родились с синдромом аутистического спектра – психическим расстройством, обусловленным нарушением социального взаимодействия и низким эмоциональным интеллектом. Герои вынуждены каждый день вести собственную борьбу с миром, который ускользает от них. С помощью родственников, друзей и друг друга соседи по комнате адаптируются во внешнем мире, переживают поражения и празднуют триумфы на своем пути к независимости и признанию.