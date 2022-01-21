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Как мы это видим 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Как мы это видим
Киноафиша Сериалы Как мы это видим Сезоны Сезон 1

As We See It 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Как мы это видим»

В 1 сезоне сериала «Как мы это видим» в центре событий оказываются 20-летние ребята, которые вместе снимают квартиру, – Джек, Харрисон и Вайолет. Все они родились с синдромом аутистического спектра – психическим расстройством, обусловленным нарушением социального взаимодействия и низким эмоциональным интеллектом. Герои вынуждены каждый день вести собственную борьбу с миром, который ускользает от них. С помощью родственников, друзей и друг друга соседи по комнате адаптируются во внешнем мире, переживают поражения и празднуют триумфы на своем пути к независимости и признанию. 

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Как мы это видим График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
21 января 2022
Я извиняюсь за свои слова и поступки I Apologize for My Words and Actions
Сезон 1 Серия 2
21 января 2022
Когда Вайолет встретила Дугласа When Violet Met Douglas
Сезон 1 Серия 3
21 января 2022
Виолетини The Violetini
Сезон 1 Серия 4
21 января 2022
Вы когда-нибудь ели съедобное? Ever Had an Edible?
Сезон 1 Серия 5
21 января 2022
Страх - моя главная проблема Fear Is My Bitch
Сезон 1 Серия 6
21 января 2022
Разоблаченный Outed
Сезон 1 Серия 7
21 января 2022
Пожалуйста, не уходи Please Don't Leave
Сезон 1 Серия 8
21 января 2022
График выхода всех сериалов
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