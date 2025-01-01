Сезон 1 / Season 1
19 эпизодов
22 февраля 2007 - 5 июля 2007
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
11 октября 2007 - 3 января 2008
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
17 апреля 2008 - 3 июля 2008
Сезон 4 / Season 4
14 эпизодов
2 октября 2008 - 30 декабря 2008
Сезон 5 / Season 5
12 эпизодов
5 марта 2009 - 28 мая 2009
Сезон 6 / Season 6
13 эпизодов
5 октября 2009 - 31 декабря 2009
Сезон 7 / Season 7
12 эпизодов
12 апреля 2010 - 28 июня 2010
Сезон 8 / Season 8
20 эпизодов
22 октября 2010 - 11 марта 2011
Сезон 9 / Season 9
13 эпизодов
15 апреля 2011 - 8 июля 2011
Сезон 10 / Season 10
20 эпизодов
21 октября 2011 - 16 марта 2012
Сезон 11 / Season 11
13 эпизодов
13 апреля 2012 - 6 июля 2012
Сезон 12 / Season 12
20 эпизодов
19 октября 2012 - 22 марта 2013
Сезон 13 / Season 13
14 эпизодов
5 апреля 2013 - 5 июля 2013
Сезон 14 / Season 14
19 эпизодов
11 октября 2013 - 28 февраля 2014
Сезон 15 / Season 15
13 эпизодов
4 апреля 2014 - 27 июня 2014
Сезон 16 / Season 16
23 эпизода
26 сентября 2014 - 20 марта 2015
Сезон 17 / Season 17
13 эпизодов
10 апреля 2015 - 3 июля 2015
Сезон 18 / Season 18
20 эпизодов
25 сентября 2015 - 19 февраля 2016
Сезон 19 / Season 19
15 эпизодов
25 марта 2016 - 1 июля 2016
Сезон 20 / Season 20
21 эпизод
30 сентября 2016 - 3 марта 2017
Сезон 21 / Season 21
13 эпизодов
7 апреля 2017 - 30 июня 2017
Сезон 22 / Season 22
20 эпизодов
29 сентября 2017 - 23 февраля 2018
Сезон 23 / Season 23
13 эпизодов
6 апреля 2018 - 29 июня 2018
Сезон 24 / Season 24
20 эпизодов
28 сентября 2018 - 22 февраля 2019
Сезон 25 / Season 25
13 эпизодов
5 апреля 2019 - 28 июня 2019
Сезон 26 / Season 26
20 эпизодов
27 сентября 2019 - 21 февраля 2020
Сезон 27 / Season 27
9 эпизодов
10 апреля 2020 - 5 июня 2020
Сезон 28 / Season 28
26 эпизодов
2 октября 2020 - 30 апреля 2021
Сезон 29 / Season 29
22 эпизода
24 сентября 2021 - 11 марта 2022
Сезон 30 / Season 30
21 эпизод
30 сентября 2022 - 10 марта 2023
Сезон 31 / Season 31
19 эпизодов
29 сентября 2023 - 23 февраля 2024
Сезон 32 / Season 32
20 эпизодов
27 сентября 2024 - 28 февраля 2025
Сезон 33
3 эпизода
26 сентября 2025 - 10 октября 2025