Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Нэшвилл
Киноафиша Сериалы Нэшвилл Сезоны

Нэшвилл, список сезонов

Nashville 12+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал CMT

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Нэшвилл»
Нэшвилл - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 10 октября 2012 - 22 мая 2013
 
Нэшвилл - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
22 эпизода 25 сентября 2013 - 14 мая 2014
 
Нэшвилл - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 24 сентября 2014 - 13 мая 2015
 
Нэшвилл - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
21 эпизод 23 сентября 2015 - 25 мая 2016
 
Нэшвилл - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 15 декабря 2016 - 10 августа 2017
 
Нэшвилл - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов 4 января 2018 - 26 июля 2018
 
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше