Нэшвилл, список сезонов
Nashville
12+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
CMT
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Нэшвилл»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
10 октября 2012 - 22 мая 2013
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
25 сентября 2013 - 14 мая 2014
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
24 сентября 2014 - 13 мая 2015
Сезон 4 / Season 4
21 эпизод
23 сентября 2015 - 25 мая 2016
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
15 декабря 2016 - 10 августа 2017
Сезон 6 / Season 6
16 эпизодов
4 января 2018 - 26 июля 2018
