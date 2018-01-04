Оповещения от Киноафиши
Нэшвилл 2012 - 2018, 6 сезон
Сезон 6
Nashville
12+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
4 января 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
16
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
20
голосов
7.7
IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Нэшвилл»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Новые струны
New Strings
Сезон 6
Серия 1
4 января 2018
Второй шанс
Second Chances
Сезон 6
Серия 2
11 января 2018
Прыжок и падение
Jump Then Fall
Сезон 6
Серия 3
18 января 2018
Это моя история
That's My Story
Сезон 6
Серия 4
25 января 2018
Куда уходит ночь
Where the Night Goes
Сезон 6
Серия 5
1 февраля 2018
Под тихими водами
Beneath Still Waters
Сезон 6
Серия 6
8 февраля 2018
Не могу удержаться, чтобы не поинтересоваться, где я нахожусь
Can't Help But Wonder Where I'm Bound
Сезон 6
Серия 7
15 февраля 2018
Иногда вы просто не можете победить
Sometimes You Can't Just Win
Сезон 6
Серия 8
22 февраля 2018
Возьми себя в руки
Pick Yourself Up
Сезон 6
Серия 9
7 июня 2018
Два воробья в урагане
Two Sparrows in a Hurricane
Сезон 6
Серия 10
14 июня 2018
Нет места так далеко
No Place That Far
Сезон 6
Серия 11
21 июня 2018
Дом, который построил я
The House That Built Me
Сезон 6
Серия 12
28 июня 2018
Достаточно прочный, чтобы гнуться
Strong Enough to Bend
Сезон 6
Серия 13
5 июля 2018
Ради песни
For the Sake of the Song
Сезон 6
Серия 14
12 июля 2018
Я не хочу тебя терять.
I Don't Want to Lose You Yet
Сезон 6
Серия 15
19 июля 2018
За закатом
Beyond the Sunset
Сезон 6
Серия 16
26 июля 2018
