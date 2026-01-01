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Скоро в прокате «Код сна»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
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