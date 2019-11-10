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Киноафиша Сериалы Наседка
Наседка (2019 - 2019) Квочка 16+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Україна
Продолжительность 3 часа 12 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Наседка» – это история об учительнице младшей школы Надежде Косенковой. Она работает в частном учебном заведении и относится к своей профессии с большой любовью. За трепетное отношение к подопечным ее даже окрестили Наседкой. Надя хочет сама стать матерью, но супруг не разделяет ее желание завести ребенка. Владислав работает директором в той же школе. Спустя некоторое время Надя узнает о его неверности. Она пишет заявление об увольнении и в одночасье теряет и мужа и работу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Бойков
Елена Хохлаткина
Елена Хохлаткина
Светлана Зельбет
Светлана Зельбет
Сергей Кияшко
Сергей Кияшко
Павел Вишняков
Павел Вишняков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Наседка - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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