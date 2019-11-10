Российский мелодраматический сериал «Наседка» – это история об учительнице младшей школы Надежде Косенковой. Она работает в частном учебном заведении и относится к своей профессии с большой любовью. За трепетное отношение к подопечным ее даже окрестили Наседкой. Надя хочет сама стать матерью, но супруг не разделяет ее желание завести ребенка. Владислав работает директором в той же школе. Спустя некоторое время Надя узнает о его неверности. Она пишет заявление об увольнении и в одночасье теряет и мужа и работу.