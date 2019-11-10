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Наседка 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наседка
Киноафиша Сериалы Наседка Сезоны Сезон 1

Квочка 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наседка»

В 1 сезоне сериала «Наседка» Надежда работает учительницей в школе, директором которой является ее супруг. Узнав об измене мужа, женщина немедленно увольняется и остается на улице без средств к существованию. Тем временем происходит трагедия в семье Лизы Аксеновой – девочки, которая училась в Надином классе. В день рождения ребенка в автокатастрофе погибает ее мать. Отец Лизы, Леша, в растерянности. Он не может наладить контакт со своей дочерью. После гибели мамы девочка находится в тяжелом моральном состоянии. Помочь семье может только Надежда. Леша хочет, чтобы она занималась с Лизой на дому.

Рейтинг сериала

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3.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Наседка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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