В 1 сезоне сериала «Наседка» Надежда работает учительницей в школе, директором которой является ее супруг. Узнав об измене мужа, женщина немедленно увольняется и остается на улице без средств к существованию. Тем временем происходит трагедия в семье Лизы Аксеновой – девочки, которая училась в Надином классе. В день рождения ребенка в автокатастрофе погибает ее мать. Отец Лизы, Леша, в растерянности. Он не может наладить контакт со своей дочерью. После гибели мамы девочка находится в тяжелом моральном состоянии. Помочь семье может только Надежда. Леша хочет, чтобы она занималась с Лизой на дому.