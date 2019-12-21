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Нарушая правила 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нарушая правила
Киноафиша Сериалы Нарушая правила Сезоны Сезон 1

Нарушая правила 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нарушая правила»

В 1 сезоне сериала «Нарушая правила» Рома переехал в Москву вместе со своей избранницей Мариной, чтобы найти работу мечты. Пока девушка использовала любые возможности для заработка, герой валялся на диване, ожидая лучшего предложения. Наконец оно поступило. Рому хотят сделать главным инженером в крупной фирме. Однако он даже не догадывается, что туда его устроил Барановский, помощник директора конторы – Варягина. Финансист хочет, чтобы Рома стал «козлом отпущения» и понес наказание за чужие аферы. Когда Роман оказывается за решеткой, Марина осознает, что помочь ему можно только пренебрегая всеми правилами.

Рейтинг сериала

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3.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Нарушая правила» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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