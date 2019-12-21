В 1 сезоне сериала «Нарушая правила» Рома переехал в Москву вместе со своей избранницей Мариной, чтобы найти работу мечты. Пока девушка использовала любые возможности для заработка, герой валялся на диване, ожидая лучшего предложения. Наконец оно поступило. Рому хотят сделать главным инженером в крупной фирме. Однако он даже не догадывается, что туда его устроил Барановский, помощник директора конторы – Варягина. Финансист хочет, чтобы Рома стал «козлом отпущения» и понес наказание за чужие аферы. Когда Роман оказывается за решеткой, Марина осознает, что помочь ему можно только пренебрегая всеми правилами.