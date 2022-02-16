В 1 сезоне сериала «Jeen-yuhs: Трилогия Канье» в центре событий оказывается знаменитый рэпер Канье Уэст собственной персоной. Зрителям предоставлена возможность проследить всю историю успеха легендарного исполнителя – от написания первых хитов до завоевания ведущих позиций в мировых чартах. Авторы проекта представили документальные хроники с юным Канье, снятые в начале нулевых. Также в проекте приняли участие другие популярные персоны, в числе которых Фаррелл Уильямс и Kid Cudi. Также на экране появится Mos Def, который в настоящее время известен под сценическим псевдонимом Yasiin Bey.