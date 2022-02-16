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Jeen-yuhs: Трилогия Канье 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Jeen-yuhs: Трилогия Канье
Киноафиша Сериалы Jeen-yuhs: Трилогия Канье Сезоны Сезон 1

jeen-yuhs: A Kanye Trilogy 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 27 минут
О чем 1-й сезон сериала «Jeen-yuhs: Трилогия Канье»

В 1 сезоне сериала «Jeen-yuhs: Трилогия Канье» в центре событий оказывается знаменитый рэпер Канье Уэст собственной персоной. Зрителям предоставлена возможность проследить всю историю успеха легендарного исполнителя – от написания первых хитов до завоевания ведущих позиций в мировых чартах. Авторы проекта представили документальные хроники с юным Канье, снятые в начале нулевых. Также в проекте приняли участие другие популярные персоны, в числе которых Фаррелл Уильямс и Kid Cudi. Также на экране появится Mos Def, который в настоящее время известен под сценическим псевдонимом Yasiin Bey.

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Список серий сериала Jeen-yuhs: Трилогия Канье График выхода всех сериалов
Сезон 1
акт I: ВИДЕНИЕ act i: VISION
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2022
акт II: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ act ii: PURPOSE
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2022
акт III: ПРОБУЖДЕНИЕ act iii: AWAKENING
Сезон 1 Серия 3
2 марта 2022
График выхода всех сериалов
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