Зеленый Фонарь
Новости
Новости о сериале «Зеленый Фонарь»
О сериале
Сезоны
Новости
Актеры и роли
Новости о сериале «Зеленый Фонарь»
Вся информация о сериале
Съемки «Бэтмена 2» начнутся весной следующего года
Таким образом, перерыв между первой и второй частями составит пять лет.
Написать
8 августа 2025 14:11
Босс DC Studios опроверг слухи об отмене сериала о Зеленом Фонаре
Проект отправили на переработку минувшей осенью, но он по-прежнему актуален.
Написать
27 декабря 2022 13:04
Сериал «Зеленый Фонарь» лишился шоураннера, проект будет кардинально переработан
Теперь главным героем окажется Джон Стюарт.
Написать
27 октября 2022 16:45
