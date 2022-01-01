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Киноафиша Сериалы Сюжет
Сюжет ( - …) The Plot
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

Сериал «Сюжет» – это история о писателе, который борется со своим творческим кризисом нечестными методами. Джейк – талантливый и некогда успешный автор, однако муза давно его покинула. Теперь он преподает писательское мастерство в университете, пытаясь смириться со своим бессмысленным существованием. Но его жизнь переворачивается после знакомства с одним из студентов. Юноша оказывается необычайно одаренным и делится с Джейком идеей романа. Но вскоре он погибает, и преподаватель решается присвоить его сюжет.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Махершала Али
Махершала Али
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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