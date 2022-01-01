Сериал «Сюжет» – это история о писателе, который борется со своим творческим кризисом нечестными методами. Джейк – талантливый и некогда успешный автор, однако муза давно его покинула. Теперь он преподает писательское мастерство в университете, пытаясь смириться со своим бессмысленным существованием. Но его жизнь переворачивается после знакомства с одним из студентов. Юноша оказывается необычайно одаренным и делится с Джейком идеей романа. Но вскоре он погибает, и преподаватель решается присвоить его сюжет.