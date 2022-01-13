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PBC 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала PBC
Киноафиша Сериалы PBC Сезоны Сезон 1

PBC
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «PBC»

В 1 сезоне сериала «PBC» с первых дней на новой работе Сара столкнулась с множеством трудностей. Девушка просто старается быть хорошим старшим бухгалтером, но ее коллеги, Хантер и Макайла, мешают ей выполнять свои обязанности. Кроме того, девушка не получает никакой поддержки от менеджера Трейси, аудитора Дэйва или финансового директора Джессики. Помимо трудностей, связанных с ее профессиональными обязанностями, благодаря контролеру Линдси и уборщику-сплетнику, Сара оказывается втянута в драматические перипетии. Команда бухгалтеров и специалистов по аудиту каждый день сталкивается с новыми проблемами.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала PBC График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 января 2022
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 января 2022
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 января 2022
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
13 января 2022
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 января 2022
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 января 2022
График выхода всех сериалов
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