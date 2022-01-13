В 1 сезоне сериала «PBC» с первых дней на новой работе Сара столкнулась с множеством трудностей. Девушка просто старается быть хорошим старшим бухгалтером, но ее коллеги, Хантер и Макайла, мешают ей выполнять свои обязанности. Кроме того, девушка не получает никакой поддержки от менеджера Трейси, аудитора Дэйва или финансового директора Джессики. Помимо трудностей, связанных с ее профессиональными обязанностями, благодаря контролеру Линдси и уборщику-сплетнику, Сара оказывается втянута в драматические перипетии. Команда бухгалтеров и специалистов по аудиту каждый день сталкивается с новыми проблемами.