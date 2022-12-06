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PBC 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала PBC
Киноафиша Сериалы PBC Сезоны Сезон 2

PBC
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «PBC»

Во 2 сезоне сериала «РВС» история о молодой девушке по имени Сара продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона Сара и Линдси решили на время забыть о своих разногласиях и отправились на поиски Хантера, который ушел в самоволку. У него есть файлы, необходимые для завершения аудита. Тем временем Трейси призывает Шака задержаться и закончить аудит. После разговора с легендой экзамена CPA Питом Олинто команда должна собраться вместе, чтобы совместными усилиями принять правильное решение, независимо от результата. В новом сезоне главных героев ожидает множество новых испытаний.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала PBC График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
6 декабря 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
9 декабря 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
13 декабря 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
16 декабря 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
20 декабря 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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