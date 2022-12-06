Во 2 сезоне сериала «РВС» история о молодой девушке по имени Сара продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона Сара и Линдси решили на время забыть о своих разногласиях и отправились на поиски Хантера, который ушел в самоволку. У него есть файлы, необходимые для завершения аудита. Тем временем Трейси призывает Шака задержаться и закончить аудит. После разговора с легендой экзамена CPA Питом Олинто команда должна собраться вместе, чтобы совместными усилиями принять правильное решение, независимо от результата. В новом сезоне главных героев ожидает множество новых испытаний.