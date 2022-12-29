Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Мы все мертвы
Новости
Новости о сериале «Мы все мертвы»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Мы все мертвы»
Вся информация о сериале
«Очень странные дела» и «Серый человек» стали самыми популярными проектами Netflix в 2022 году
Стриминговый сервис представил топы своих самых популярных фильмов и сериалов уходящего сезона.
Написать
29 декабря 2022 16:15
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети
Какие отечественные и зарубежные сериалы, вышедшие в 2022 году, наиболее полюбились зрителям?
Написать
25 июля 2022 07:28
9 самых интересных корейских фильмов и сериалов на Netflix в 2022 году
Киноафиша собрала подборку из уже обсуждаемых, а также очень ожидаемых корейских проектов: от драматических триллеров до ремейков испанских хитов.
Написать
28 февраля 2022 14:30
По стопам «Игры в кальмара»: «Мы все мертвы» стал вторым корейским сериалом, который возглавил рейтинг Netflix
В пятерку лучших также попал мини-сериал о футболисте Неймаре.
Написать
7 февраля 2022 14:39
Школьники заражаются зомби-вирусом в трейлере корейского сериала Netflix «Мы все мертвы»
«Это «Поезд в Пусан», — говорит один из героев шоу.
Написать
14 января 2022 15:30
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
Один из лучших фильмов Marvel должен был стать хоррором: режиссер придумал гениальный концепт — но боссы MCU зарубили идею
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667