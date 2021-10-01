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История хоррора с Элаем Ротом 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала История хоррора с Элаем Ротом
Киноафиша Сериалы История хоррора с Элаем Ротом Сезоны Сезон 3

Eli Roth's History of Horror 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «История хоррора с Элаем Ротом»

В 3 сезоне сериала «История хоррора с Элаем Ротом» увлекательное путешествие Элая Рота в мир ужастиков продолжается. Автор проекта задается вопросом, почему сиквелы чаще всего отстают от оригинального фильма. Хотя порой они позволяют сюжету обрести вторую жизнь и все-таки превосходят первое прочтение. Также в новом сезоне рассматривается феномен пандемии, которая охватила весь мир в 2020-е. Для многих она оказалась полной неожиданностью, однако фильмы ужасов били тревогу в течение многих десятилетий.

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Список серий 3-го сезона сериала «История хоррора с Элаем Ротом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Скивелы (которые не отстой) Sequels (That Don't Suck)
Сезон 3 Серия 1
1 октября 2021
Инфекции Infections
Сезон 3 Серия 2
8 октября 2021
Экстрасенсы Psychics
Сезон 3 Серия 3
15 октября 2021
Апокалиптический хоррор Apocalyptic Horror
Сезон 3 Серия 4
22 октября 2021
Праздничный хоррор Holiday Horror
Сезон 3 Серия 5
29 октября 2021
Безумные ученые Mad Scientists
Сезон 3 Серия 6
5 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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