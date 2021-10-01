В 3 сезоне сериала «История хоррора с Элаем Ротом» увлекательное путешествие Элая Рота в мир ужастиков продолжается. Автор проекта задается вопросом, почему сиквелы чаще всего отстают от оригинального фильма. Хотя порой они позволяют сюжету обрести вторую жизнь и все-таки превосходят первое прочтение. Также в новом сезоне рассматривается феномен пандемии, которая охватила весь мир в 2020-е. Для многих она оказалась полной неожиданностью, однако фильмы ужасов били тревогу в течение многих десятилетий.