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История хоррора с Элаем Ротом 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала История хоррора с Элаем Ротом
Киноафиша Сериалы История хоррора с Элаем Ротом Сезоны Сезон 2

Eli Roth's History of Horror 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «История хоррора с Элаем Ротом»

Во 2 сезоне сериала «История хоррора с Элаем Ротом» главный герой исследует дома, которые превращаются для их обитателей в настоящий ад. Речь идет о местах, которые населены привидениями или психопатами, однако каждый подобный дом изначально создает иллюзию комфорта и безопасности. Кроме того, Элай Рот погружается в тему эволюции технологических инноваций, ведь каждый фильм ужасов неизменно связан со спецэффектами. Также создателя проекта интересует социальный феномен хоррора. Многие фильмы ужасов побуждают зрителей задуматься об их предубеждениях относительно физических различий людей, их подозрений и страхов.

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Список серий 2-го сезона сериала «История хоррора с Элаем Ротом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Адские дома Houses of Hell
Сезон 2 Серия 1
10 октября 2020
Монстры Monsters
Сезон 2 Серия 2
17 октября 2020
Боди-хоррор Body Horror
Сезон 2 Серия 3
24 октября 2020
Ведьмы Witches
Сезон 2 Серия 4
31 октября 2020
Пугающие дети Chilling Children
Сезон 2 Серия 5
7 ноября 2020
Девять кошмаров Nine Nightmares
Сезон 2 Серия 6
14 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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