Во 2 сезоне сериала «История хоррора с Элаем Ротом» главный герой исследует дома, которые превращаются для их обитателей в настоящий ад. Речь идет о местах, которые населены привидениями или психопатами, однако каждый подобный дом изначально создает иллюзию комфорта и безопасности. Кроме того, Элай Рот погружается в тему эволюции технологических инноваций, ведь каждый фильм ужасов неизменно связан со спецэффектами. Также создателя проекта интересует социальный феномен хоррора. Многие фильмы ужасов побуждают зрителей задуматься об их предубеждениях относительно физических различий людей, их подозрений и страхов.