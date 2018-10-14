В 1 сезоне сериала «История хоррора с Элаем Ротом» знаменитый американский режиссер и актер Элай Рот исследует тему зомби-лихорадки, адресуя множество вопросов Джорджу Ромеро. Именно он превратил зомби в аллегорию социальных болезней. Также Рот проводит исследование, связанное с феноменом слэшеров. Их бурный рост пришелся на 80-е года, но изобилие сиквелов почти уничтожило этот жанр. Однако изощренные убийцы Чаки и Фредди воскресили их. В 1990-е слэшеры в очередной раз привлекли внимание зрителей, преобразившись от Фредди Крюгера до Кэндимена и наводящего ужас Ганнибала Лектора.