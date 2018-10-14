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История хоррора с Элаем Ротом 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала История хоррора с Элаем Ротом
Киноафиша Сериалы История хоррора с Элаем Ротом Сезоны Сезон 1

Eli Roth's History of Horror 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 7
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «История хоррора с Элаем Ротом»

В 1 сезоне сериала «История хоррора с Элаем Ротом» знаменитый американский режиссер и актер Элай Рот исследует тему зомби-лихорадки, адресуя множество вопросов Джорджу Ромеро. Именно он превратил зомби в аллегорию социальных болезней. Также Рот проводит исследование, связанное с феноменом слэшеров. Их бурный рост пришелся на 80-е года, но изобилие сиквелов почти уничтожило этот жанр. Однако изощренные убийцы Чаки и Фредди воскресили их. В 1990-е слэшеры в очередной раз привлекли внимание зрителей, преобразившись от Фредди Крюгера до Кэндимена и наводящего ужас Ганнибала Лектора. 

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Список серий 1-го сезона сериала «История хоррора с Элаем Ротом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Зомби Zombies
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2018
Слэшеры (часть первая) Slashers, Part 1
Сезон 1 Серия 2
21 октября 2018
Слэшеры (часть вторая) Slashers, Part 2
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2018
Демоны внутри The Demons Inside
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2018
Смертоносные существа Killer Creatures
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2018
Вампиры Vampires
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2018
Истории о привидениях Ghost Stories
Сезон 1 Серия 7
18 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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