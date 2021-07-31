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Эффект мотылька 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эффект мотылька
Киноафиша Сериалы Эффект мотылька Сезоны Сезон 1

The Moth Effect
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эффект мотылька»

В 1 сезоне сериала «Эффект мотылька» представлена история, которая разворачивается в небольшом английском городке. Он оказался разрушен вследствие противостояния философских банд, которые путешествуют во времени. Компания по производству мороженого пытается положить конец войне. В следующей серии жизнь молодой пары переворачивается с ног на голову из-за умной подушки, а затем зрители могут наблюдать конюшню, в которой растут политические деятели. Далее эксперт из Норвегии делится с сотрудниками правоохранительных органов лучшими стратегиями, а британский документалист исследует жизнь уродов.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Эффект мотылька График выхода всех сериалов
Сезон 1
Восточноевропейское время и мороженое Timecest and Ice Cream
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2021
Давид это Голиаф David is Goliath
Сезон 1 Серия 2
7 августа 2021
Старик Матей Old Matey
Сезон 1 Серия 3
14 августа 2021
Небесное кладбище Celestial Graveyard
Сезон 1 Серия 4
21 августа 2021
Прилагательное Существительное Существительное Adjective Noun Noun
Сезон 1 Серия 5
28 августа 2021
Вы слышали о белом муравье? Have You Heard of the White Ant?
Сезон 1 Серия 6
4 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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