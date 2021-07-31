В 1 сезоне сериала «Эффект мотылька» представлена история, которая разворачивается в небольшом английском городке. Он оказался разрушен вследствие противостояния философских банд, которые путешествуют во времени. Компания по производству мороженого пытается положить конец войне. В следующей серии жизнь молодой пары переворачивается с ног на голову из-за умной подушки, а затем зрители могут наблюдать конюшню, в которой растут политические деятели. Далее эксперт из Норвегии делится с сотрудниками правоохранительных органов лучшими стратегиями, а британский документалист исследует жизнь уродов.