В 1 сезоне сериала «Мой папа – герой» Угур посвятил свою жизнь спасению людей. Однако самого главного человека в своей жизни – супругу – он не смог вытащить из огня. После этого от мужчины отдалилась и дочь Омрю, ее взяла на воспитание семья покойной жены. Угур, который славился жизнерадостностью и позитивным отношением к жизни, стал жестоким и замкнутым. Теперь он настроен враждебно даже по отношению к своему близкому другу и сослуживцу, с которым они вместе помогли немалому количеству людей. Однако герой дал дочери клятву, которую обязан исполнить во что бы то ни стало. Чтобы вернуть Омрю, Угуру придется приложить немало усилий.