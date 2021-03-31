Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мой папа – герой 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мой папа – герой
Киноафиша Сериалы Мой папа – герой Сезоны Сезон 1

Kahraman Babam
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой папа – герой»

В 1 сезоне сериала «Мой папа – герой» Угур посвятил свою жизнь спасению людей. Однако самого главного человека в своей жизни – супругу – он не смог вытащить из огня. После этого от мужчины отдалилась и дочь Омрю, ее взяла на воспитание семья покойной жены. Угур, который славился жизнерадостностью и позитивным отношением к жизни, стал жестоким и замкнутым. Теперь он настроен враждебно даже по отношению к своему близкому другу и сослуживцу, с которым они вместе помогли немалому количеству людей. Однако герой дал дочери клятву, которую обязан исполнить во что бы то ни стало. Чтобы вернуть Омрю, Угуру придется приложить немало усилий.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Мой папа – герой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 июля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 июля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 июля 2021
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше