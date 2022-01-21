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Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру
Киноафиша Сериалы Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру Сезоны Сезон 1

Fraggle Rock: Back to the Rock 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру»

В 1 сезоне сериала «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» зрители погружаются в удивительный кукольный мир, где бок о бок уживаются представители сразу нескольких волшебных рас. Главные действующие лица – маленькие человечки из народа фрэгглов. Ими руководит мудрый и рассудительный вожак Гобо. Также в племени есть творческая натура Моки, спортсменка Рэд, нервный и нерешительный парень Уэмбли и другие обаятельные персонажи. Героев ждут удивительные приключения в родной пещере и за ее пределами. Им предстоит познать этот мир, найти новых друзей и понять, что достичь счастья можно только вместе.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
21 января 2022
Рэд и большой прыжок Red and the Big Jump
Сезон 1 Серия 2
21 января 2022
Лунная миграция Мергглов The Merggle Moon Migration
Сезон 1 Серия 3
21 января 2022
Сияние The Glow
Сезон 1 Серия 4
21 января 2022
Четыре Уэмбли и один день рождения Four Wembleys and a Birthday
Сезон 1 Серия 5
21 января 2022
Легенда о Ледяном Джо The Legend of Icy Joe
Сезон 1 Серия 6
21 января 2022
Полет мотлячков Flight of the Flutterflies
Сезон 1 Серия 7
21 января 2022
Лагуна Крэгглов Craggle Lagoon
Сезон 1 Серия 8
21 января 2022
Хихоньки-хахоньки The Giggle Gaggle Games
Сезон 1 Серия 9
21 января 2022
Уэмбли, глава Фрэгглов Wembley the Spokesfraggle
Сезон 1 Серия 10
21 января 2022
Глубокое погружение Deep Dive
Сезон 1 Серия 11
21 января 2022
Мусорная гора Into the Trash
Сезон 1 Серия 12
21 января 2022
Мы все All of Us
Сезон 1 Серия 13
21 января 2022
Ночь огоньков Back to the Rock
Сезон 1 Серия 14
18 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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