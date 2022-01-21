В 1 сезоне сериала «Гора Фрэгглов: Возвращение в пещеру» зрители погружаются в удивительный кукольный мир, где бок о бок уживаются представители сразу нескольких волшебных рас. Главные действующие лица – маленькие человечки из народа фрэгглов. Ими руководит мудрый и рассудительный вожак Гобо. Также в племени есть творческая натура Моки, спортсменка Рэд, нервный и нерешительный парень Уэмбли и другие обаятельные персонажи. Героев ждут удивительные приключения в родной пещере и за ее пределами. Им предстоит познать этот мир, найти новых друзей и понять, что достичь счастья можно только вместе.