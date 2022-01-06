В 1 сезоне сериала «Не обмани» обеспеченная и немолодая женщина Людмила узнает, что ее единственный сын Володя попал в серьезную аварию. Она успевает доехать до больницы и застать парня еще живым. Перед смертью он открывает матери тайну: оказывается, у него есть внебрачная дочь, которую родила его бывшая девушка. Причем сейчас ей уже 15 лет, и он хочет оставить все, что имел при жизни, именно этому ребенку. «Не обмани», – умоляет он Людмилу и умирает у нее на руках. Исполняя долг перед покойным сыном, женщина начинает поиски своей новообретенной внучки, переосмысливая всю свою жизнь.