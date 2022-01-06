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Не обмани 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не обмани
Киноафиша Сериалы Не обмани Сезоны Сезон 1

Не обмани 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не обмани»

В 1 сезоне сериала «Не обмани» обеспеченная и немолодая женщина Людмила узнает, что ее единственный сын Володя попал в серьезную аварию. Она успевает доехать до больницы и застать парня еще живым. Перед смертью он открывает матери тайну: оказывается, у него есть внебрачная дочь, которую родила его бывшая девушка. Причем сейчас ей уже 15 лет, и он хочет оставить все, что имел при жизни, именно этому ребенку. «Не обмани», – умоляет он Людмилу и умирает у нее на руках. Исполняя долг перед покойным сыном, женщина начинает поиски своей новообретенной внучки, переосмысливая всю свою жизнь.

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Список серий сериала Не обмани График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 января 2022
График выхода всех сериалов
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