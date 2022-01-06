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Киноафиша Сериалы Не обмани
Не обмани (2022 - …) Не обмани 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 1 час 30 минут
О чем сериал

Главная героиня драматического сериала «Не обмани» – немолодая мать семейства Людмила, которая лишается взрослого сына. Перед смертью Владимир признается матери, что у него есть внебрачная дочка-подросток, которой он хочет оставить все свои деньги. Вот только разыскать девочку он не успевает, и эта ответственность ложится на плечи Люды. «Не обмани», – таковы последние слова парня своей маме, поэтому сразу же после похорон женщина отправляется на поиски внучки. В процессе ей приходится переосмыслить многое в жизни.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Марина Денисова
Алексей Варущенко
Алексей Варущенко
Анастасия Нагулова
Илона Гайшун
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Не обмани - Сезон 1 Сезон 1
2022, 2 эпизода
 
Кадры из сериала
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