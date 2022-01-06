Главная героиня драматического сериала «Не обмани» – немолодая мать семейства Людмила, которая лишается взрослого сына. Перед смертью Владимир признается матери, что у него есть внебрачная дочка-подросток, которой он хочет оставить все свои деньги. Вот только разыскать девочку он не успевает, и эта ответственность ложится на плечи Люды. «Не обмани», – таковы последние слова парня своей маме, поэтому сразу же после похорон женщина отправляется на поиски внучки. В процессе ей приходится переосмыслить многое в жизни.