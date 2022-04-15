В 1 сезоне сериала «Пригласи в дом призрака» в детективное агентство Веры Бережной приходит предприниматель Павел Волохов. Он разыскивает девушку, с которой познакомился накануне. Таинственная незнакомка провела с ним ночь, но наутро он проснулся один и понял, что не помнит ничего о минувшем вечере. Вскоре кто-то убивает бывшую возлюбленную мужчины Лику, и он опасается, что дальше может настать и его очередь. Бережная должна выяснить, какое отношение к этому преступлению имеет пропавшая ночная гостья Волохова, и чего странная девушка на самом деле добивается от бизнесмена.