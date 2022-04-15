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Пригласи в дом призрака 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пригласи в дом призрака
Киноафиша Сериалы Пригласи в дом призрака Сезоны Сезон 1

Пригласи в дом призрака 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 1 час 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пригласи в дом призрака»

В 1 сезоне сериала «Пригласи в дом призрака» в детективное агентство Веры Бережной приходит предприниматель Павел Волохов. Он разыскивает девушку, с которой познакомился накануне. Таинственная незнакомка провела с ним ночь, но наутро он проснулся один и понял, что не помнит ничего о минувшем вечере. Вскоре кто-то убивает бывшую возлюбленную мужчины Лику, и он опасается, что дальше может настать и его очередь. Бережная должна выяснить, какое отношение к этому преступлению имеет пропавшая ночная гостья Волохова, и чего странная девушка на самом деле добивается от бизнесмена.

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Список серий 1-го сезона сериала «Пригласи в дом призрака» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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