Турецкий сериал «Моя левая сторона» – это история о молодой девушке по имени Серра. Внешне она кажется хрупкой и беззащитной. Сложно представить, сколько испытаний на самом деле преодолевает героиня. Она стала самостоятельной гораздо раньше, чем ее ровесницы. Девушке пришлось взять на себя заботу о своей матери. Селим родился в богатой семье и никогда не был знаком с нуждой. Герои могли бы никогда не встретиться, но судьба распорядилась иначе. Серра стала студенткой престижного вуза, куда Селима устроили родители.