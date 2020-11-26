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Киноафиша Сериалы Моя левая сторона
Моя левая сторона (2020 - 2021) Sol Yanım
Год выпуска 2020
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность 24 часа 0 минут
О чем сериал

Турецкий сериал «Моя левая сторона» – это история о молодой девушке по имени Серра. Внешне она кажется хрупкой и беззащитной. Сложно представить, сколько испытаний на самом деле преодолевает героиня. Она стала самостоятельной гораздо раньше, чем ее ровесницы. Девушке пришлось взять на себя заботу о своей матери. Селим родился в богатой семье и никогда не был знаком с нуждой. Герои могли бы никогда не встретиться, но судьба распорядилась иначе. Серра стала студенткой престижного вуза, куда Селима устроили родители.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Танер Румели
Озге Ягыз
Толга Менди
Джемре Байсел
Эмре Бей
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Моя левая сторона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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