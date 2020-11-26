В 1 сезоне сериала «Моя левая сторона» Селим родился в обеспеченной семье. Его отец недоволен наследником. Несмотря на то, что парня устроили в престижный вуз, он много времени посвящает развлечениям и игнорирует занятия. Серре в жизни повезло меньше. Она рано повзрослела, взяв на себя ответственность не только за себя, но и за свою мать. Благодаря упорству и трудолюбию девушка поступила в тот же университет. Она случайно знакомится с Селимом, и эта встреча коренным образом меняет жизни обоих молодых людей. В это время к Серре проявляет интерес еще один мужчина по имени Бурак. Селим и Серра часто конфликтуют во время занятий.