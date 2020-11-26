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Моя левая сторона 2020 - 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя левая сторона
Киноафиша Сериалы Моя левая сторона Сезоны Сезон 1

Sol Yanım
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя левая сторона»

В 1 сезоне сериала «Моя левая сторона» Селим родился в обеспеченной семье. Его отец недоволен наследником. Несмотря на то, что парня устроили в престижный вуз, он много времени посвящает развлечениям и игнорирует занятия. Серре в жизни повезло меньше. Она рано повзрослела, взяв на себя ответственность не только за себя, но и за свою мать. Благодаря упорству и трудолюбию девушка поступила в тот же университет. Она случайно знакомится с Селимом, и эта встреча коренным образом меняет жизни обоих молодых людей. В это время к Серре проявляет интерес еще один мужчина по имени Бурак. Селим и Серра часто конфликтуют во время занятий.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Моя левая сторона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
3 декабря 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
10 декабря 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 декабря 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
24 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 января 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 января 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 января 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 января 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
3 февраля 2021
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
10 февраля 2021
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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