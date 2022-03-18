В 3 сезоне сериала «Свет в ночи» в районе красных фонарей Тайбэя продолжаются уличные войны и зловещие расследования. Женщины из популярного японского ночного клуба Light Bar, пережившие недавнюю аварию, начинают поиски ответов. Однако правда оказывается сложнее, чем они могли ожидать. Полиция выходит на след Роуз, но Ахтар пытается отвлечь детектива Ко. Тем временем сама Роуз узнает об истинных чувствах Сью, из-за чего серьезно ссорится со своим мужем. Юри ставит Генри ультиматум, в то время как Айко открывает для себя темную сторону работы в клубе. Вэнь-Чэн вынужден пуститься в бега.