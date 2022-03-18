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Свет в ночи 2021 - 2022, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Свет в ночи
Киноафиша Сериалы Свет в ночи Сезоны Сезон 3

Light the Night 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Свет в ночи»

В 3 сезоне сериала «Свет в ночи» в районе красных фонарей Тайбэя продолжаются уличные войны и зловещие расследования. Женщины из популярного японского ночного клуба Light Bar, пережившие недавнюю аварию, начинают поиски ответов. Однако правда оказывается сложнее, чем они могли ожидать. Полиция выходит на след Роуз, но Ахтар пытается отвлечь детектива Ко. Тем временем сама Роуз узнает об истинных чувствах Сью, из-за чего серьезно ссорится со своим мужем. Юри ставит Генри ультиматум, в то время как Айко открывает для себя темную сторону работы в клубе. Вэнь-Чэн вынужден пуститься в бега.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Свет в ночи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
18 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
18 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
18 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
18 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
18 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
18 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
18 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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