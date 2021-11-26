В 1 сезоне сериала «Свет в ночи» действие происходит я в Тайбэе в 1988 году. В районе красных фонарей работает ночной клуб Light. Две женщины, которые являются владелицами этого заведения, недовольны тем, как мужчины относятся к ним. А через несколько месяцев компания молодых ребят обнаруживает в лесу труп. Сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию. Кроме того, полицию интересует, как связан японский бар Light с нелегальным бизнесом по продаже наркотиков. Детективы устраивают обыск в заведении, но главному подозреваемому удается скрыться от преследования.