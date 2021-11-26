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Свет в ночи 2021 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свет в ночи
Киноафиша Сериалы Свет в ночи Сезоны Сезон 1

Light the Night 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свет в ночи»

В 1 сезоне сериала «Свет в ночи» действие происходит я в Тайбэе в 1988 году. В районе красных фонарей работает ночной клуб Light. Две женщины, которые являются владелицами этого заведения, недовольны тем, как мужчины относятся к ним. А через несколько месяцев компания молодых ребят обнаруживает в лесу труп. Сотрудники правоохранительных органов приступают к расследованию. Кроме того, полицию интересует, как связан японский бар Light с нелегальным бизнесом по продаже наркотиков. Детективы устраивают обыск в заведении, но главному подозреваемому удается скрыться от преследования.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Свет в ночи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 ноября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 ноября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 ноября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 ноября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 ноября 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 ноября 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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