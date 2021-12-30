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Свет в ночи 2021 - 2022 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Свет в ночи
Киноафиша Сериалы Свет в ночи Сезоны Сезон 2

Light the Night 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Свет в ночи»

Во 2 сезоне сериала «Свет в ночи» история женщин, владеющих японским ночным клубом в Тайбэе, продолжается. Они по-прежнему мужественно отражают удары судьбы. Напомним, в предыдущем сезоне Юри и ее молодой человек потерпели крах. Чиан Хань принес Роуз плохие известия. Будущее Су висит на волоске, и Роуз вынуждена обратиться к Чиан Ханю с просьбой о помощи. Тем временем Айко сталкивается с последствиями своей постоянной лжи. А-Чи в последний раз пытается добиться расположения Накамуру, а супруг Роуз хочет наладить с ней отношения. Заведение Light подверглось нападению грабителей.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Свет в ночи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
30 декабря 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
30 декабря 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
30 декабря 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
30 декабря 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
30 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
30 декабря 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
30 декабря 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
30 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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