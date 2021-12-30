Во 2 сезоне сериала «Свет в ночи» история женщин, владеющих японским ночным клубом в Тайбэе, продолжается. Они по-прежнему мужественно отражают удары судьбы. Напомним, в предыдущем сезоне Юри и ее молодой человек потерпели крах. Чиан Хань принес Роуз плохие известия. Будущее Су висит на волоске, и Роуз вынуждена обратиться к Чиан Ханю с просьбой о помощи. Тем временем Айко сталкивается с последствиями своей постоянной лжи. А-Чи в последний раз пытается добиться расположения Накамуру, а супруг Роуз хочет наладить с ней отношения. Заведение Light подверглось нападению грабителей.