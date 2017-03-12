Российский мелодраматический мини-сериал «Вера» – это история о молодой девушке по имени Вера. Она ничем не отличается от других молодых женщин. Героиня живет в коммуналке вместе со своей тетей, которая заменила ей мать. На Веру положил глаз привлекательный состоятельный мужчина – Олег Белов. Он познакомил избранницу со своим окружением, в том числе с руководителем Павлом Марковым. С помощью своего ухажера Вера устроилась к нему в компанию. А через некоторое время Олег предложил Вере руку и сердце.