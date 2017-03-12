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Киноафиша Сериалы Вера
Вера (2017 - 2017) Вера 12+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический мини-сериал «Вера» – это история о молодой девушке по имени Вера. Она ничем не отличается от других молодых женщин. Героиня живет в коммуналке вместе со своей тетей, которая заменила ей мать. На Веру положил глаз привлекательный состоятельный мужчина – Олег Белов. Он познакомил избранницу со своим окружением, в том числе с руководителем Павлом Марковым. С помощью своего ухажера Вера устроилась к нему в компанию. А через некоторое время Олег предложил Вере руку и сердце.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Любовь Германова
Любовь Германова
Людмила Свитова
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Мария Мацель
Мария Мацель
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вера - Сезон 1 Сезон 1
2017, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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